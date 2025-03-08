"مش هتبيع هنا".. خلاف على الرصيف ينهي حياة بائع عرقسوس في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي بائع عرقسوس مصرعه إثر تعرضه لطعنة بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع بائع آخر بسبب الخلاف على أولوية الوقوف على الرصيف لبيع العصير، في قرية المنايف بمركز ومدينة أبو صوير في الإسماعيلية.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين فؤاد محمد الشاذلي (58 عامًا) والمتهم عمر أ. ف (48 عامًا)، حيث تصاعدت حدة الخلاف بينهما، مما دفع الأخير إلى طعن المجني عليه في البطن، ليسقط غارقًا في دمائه، وعلى الفور، تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور وجه اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، بتشكيل مأمورية من ضباط المباحث لضبط الجاني. كما كلف العميد مصطفى عرفة، رئيس مباحث المديرية ، فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الجريمة وسماع أقوال الشهود.

وأوضحت التحريات الأولية أن الجريمة وقعت نتيجة خلاف على مكان البيع، حيث لاذ المتهم بالفرار عقب ارتكابه الجريمة، ومع تكثيف الجهود الأمنية، نجحت مأمورية البحث الجنائي في تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه بعد ساعات قليلة من الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهم.