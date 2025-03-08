قرار عاجل من النيابة بشأن 13 متهما في "معركة الصواريخ" بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قررت النيابة العامة بقنا حبس 13 شخصًا من عائلتين متهمين في واقعة مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في مشاجرة نشبت بسبب الألعاب النارية "صواريخ رمضان" في جزيرة دندرة التابعة لدائرة مركز قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بنشوب مشاجرة مسلحة داخل قرية جزيرة دندرة التابعة لدائرة المركز، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، والمصابين إلى الاستقبال لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتبين بعد الفحص أن سبب المشاجرة خلافات بين الصغار بسبب الألعاب النارية ثم تطورت إلى تدخل الكبار من عائلتين وانتهت بمقتل اثنين هما أ.ر.أ، 22 عامًا. بطلق ناري وس.ق.م، يبلغ من العمر 63 عامًا، إثر التعدي عليه بعصا شوم، وإصابة 3 آخرين هم ر.أ، يبلغ من العمر 56 عامًا، وم.ص.م، 45 عامًا، وم.س.م، يبلغ من العمر 44 عامًا، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في جزيرة دندرة مركز قنا.

تم القبض على 13 شخصًا متهمين في الواقعة والتحفظ على السلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام والتجديد لهم 15 يومًا.