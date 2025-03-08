ترخيص مؤقت.. بيان رسمي يكشف مفاجأة بشأن المطعم الغارق فى نيل المنصورة

الدقهلية- رامي محمود:

كشفت محافظة الدقهلية موقف المطعم العائم المكون من 5 طوابق والذي تعرض لفرق الطابق الأرضي وميول بالمغرب نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، بمدينة المنصورة، حيث تبين أن المركب يحمل تصريح مؤقت من الهيئة العامة للنقل النهري.

وقال بيان محافظة الدقهلية، إن المركب "نايل ستار" مكون من 5 طوابق ولا يحمل رخصة سياحية ويتم استخدام عدد من الطوابق بها كمطعم عائم.

كان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية قد قرر تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب جنوح المركب والاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتعويم المركب وسد جميع الفتحات أسفل خط المياه وكسح المياه الداخلية.

وكلف المحافظ ومدير أمن الدقهلية فرق العمل بالبدء في وضع تصور لتفريغ المياه من الدور الأول بالمركب و التواصل مع إدارة النقل النهرى لسرعة الانتقال لمطابقة المركب والوقوف على أسباب الحادث مع مراجعة كافة التراخيص الصادرة لها.

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