دور كامل اختفى.. تحرك عاجل من محافظ الدقهلية بشأن المطعم الغارق فى نيل المنصورة

الدقهلية- رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية فرق العمل من (الحماية المدنية - المسطحات المائية، وقوات الإنقاذ النهري - حي غرب المنصورة - الري - حماية النيل) بالبدء في وضع تصور لتفريغ المياه من الدور الأول بمطعم عائم مكون من 5 طوابق تسبب ارتفاع منسوب المياه فى غمر الطابق الأول وحدوث ميل بها.

ووجه المحافظ ومدير الأمن بسرعة التواصل مع إدارة النقل النهرى للانتقال لمطابقة المركب والوقوف على أسباب الحادث مع مراجعة كافة التراخيص الصادرة لها .

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب جنوح المركب والاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتعويم المركب وسد جميع الفتحات أسفل خط المياه وكسح المياه الداخلية .

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة ببلاغ تعرض المركب العائم "نايل ستار" المتوقفة أمام فيلا غيث بنهر النيل بالمنصورة لميل وغمر الدور الأول بمياه النيل نتيجة تسرب مياه بالدور الأرضى.

هرعت قوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري وكافة الأجهزة المعنية بقيادة اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية واللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إلى موقع الحادث للتعامل معه والسيطرة عليه .

وتبين عدم وجود أي إصابات وخلو المركب من أي زوار وأن الحادث وقع نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل، مما تسببب فى امتلاء جنوب العائمة وغمرها بالمياه واختفاء الدور الأول أسفل مياه نهر النيل.