ارتفاع الضحايا لـ 3 وفيات.. الصور الأولى لتصادم مروع بين 3 سيارات أعلى الإقليمي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

ارتفع عدد ضحايا الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور في محافظة المنوفية، إلى 3 وفيات و2 مصابين، وذلك جراء اصطدام 2 تريلا وسيارة ملاكي.

وتقرر استدعاء الإسعاف والحماية المدنية لمحاولة السيطرة على الموقف فضلاً عن التعامل مع السيارات المحطمة لركنها على جانب الطريق حتى يُفتح أمام حركة المواطنين.

وكان حادث أليم قد وقع صباح اليوم السبت، بسبب الشبورة المائية، مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا ونقلوا إلى المستشفيات القريبة.

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