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إصابة شاب في انهيار منزل قديم بأسيوط

11:35 ص السبت 08 مارس 2025

انهيار منزل - ارشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب شخص، اليوم السبت، إثر انهيار منزل قديم مكون من طابق واحد في قرية الدوير بمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصاب.

انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة أن المنزل مكون من غرفتين بمساحة 30 مترًا، ومملوك للمواطن "راشد.ف"، ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالجريد وأفلاق النخيل؛ وأسفر الانهيار عن إصابة المواطن "مدحت.ك" البالغ من العمر 25 عامًا.

فرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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انهيار منزل محافظة أسيوط وائل نصار مدير أمن أسيوط سيارات الإسعاف
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