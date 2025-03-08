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سيارة طائشة تدهس أسرة أثناء جلوسهم أمام منزلهم.. مصرع سيدة وإصابة 3 بينهم طفل - صور

11:04 ص السبت 08 مارس 2025
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    السيارة النقل تسير بسرعة جنونية على طريق داخلي غير ممهد
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    السيارة النقل دهست الأسرة (2)
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    أحد المصابين على مقدمة السيارة قبل أن تدهسهم
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    السيارة النقل اطاحت بالأسرة
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    السيارة النقل دهست الأسرة
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    قائد السيارة يفر من موقع الحادث
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    السيارة النقل وهي تصطدم بالأسرة
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السويس- حسام الدين احمد:


شهد حي الجناين في السويس مأساة مروعة بعد أن صدمت سيارة مسرعة أسرة كانت تجلس أمام منزلها قبل موعد الإفطار بساعة، ما أسفر عن مصرع سيدة مسنة وإصابة زوجها وشقيقته وطفل صغير حفيدهما بجروح خطيرة.

ووفقًا للبلاغ الذي تلقاه مرفق إسعاف السويس، توجهت ثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث بقرية الكيلو 46، حيث تبين أن سيارة ربع نقل بيضاء كانت تسير بسرعة جنونية اصطدمت بالأسرة التي كانت تجلس خارج حرم الطريق.

أظهرت لقطات كاميرا مراقبة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الحادث المروعة، حيث اقتحمت السيارة بسرعة كبيرة موقع جلوس الأسرة، مما أدى إلى وفاة السيدة وإصابة أربعة منهم بينما نجا طفل صغير كان يجلس في أقصى اليسار.

ونقل رجال الإسعاف المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما تم نقل المصابين إلى مجمع طبي السويس لتلقي العلاج. وأفادت الفحوصات الطبية بإصابتهم بكسور مضاعفة في العمود الفقري والحوض والساقين نتيجة قوة الاصطدام.

فيما فر سائق السيارة الشاب من موقع الحادث، ولا تزال الجهات الأمنية تبحث عن هويته لتقديمه للعدالة. الحادث أثار صدمة واسعة بين أهالي المنطقة، ودعوات لتكثيف الجهود لمنع مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.

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