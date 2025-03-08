"سيارتين نقل دخلوا في بعض".. مصرع 2 وإصابة 3 في حادث مروع أعلى الإقليمي بالمنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:



شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، تصادمًا عنيفًا بين شاحنتين ثقيلتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، إلى جانب تلفيات كبيرة بالمركبات.

ووفقًا لمصدر مسؤول، وقع الحادث في الاتجاه القادم من مدينة بنها إلى السادات، حيث اصطدمت الشاحنتان بقوة، ما أدى إلى توقف حركة المرور لبعض الوقت.

انتقلت فرق الإنقاذ ورجال تأمين الطريق الإقليمي إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تعمل الأجهزة المختصة على إزالة آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.