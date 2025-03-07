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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

09:51 م الجمعة 07 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في نطاق محافظة القليوبية، أسفل كوبري السفاينة طوخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

فيما انتقلت أجهزة المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لساعات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات المصابة، كما تم رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة.

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