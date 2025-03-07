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من هي السيدة التي منعت هروب المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية؟.. مصدر أمني يكشف مفاجأة

09:33 م الجمعة 07 مارس 2025

من هي السيدة التي منعت هروب مغتصب طفلة الشرقية؟

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الشرقية -ياسمين عزت:

شهدت قضية هتك عرض طفلة داخل مسجد بمدينة العاشر من رمضان تطورات جديدة، حيث كشف مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أن السيدة التي ظهرت في مقاطع الفيديو وهي تمسك بالمتهم ليست والدة الطفلة الضحية، وإنما هي والدة المتهم نفسه.

وأوضح المصدر الأمني أن الأم كانت في حالة صدمة شديدة، ولم تتمالك أعصابها لحظة القبض على ابنها، وهرعت للإمساك به خاصة بعد تعرضه للضرب المبرح من المواطنين جراء اكتشاف فعله.

وأكد المصدر أن الأم لم تكن على علم بما فعله ابنها، وأنها كانت في حالة انهيار تام بعد أن علمت بتفاصيل الجريمة.

كما كشف المصدر الأمني نفسه، أن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة الضحية ليست صحيحة، وأنها تعود لطفلة أخرى لا علاقة لها بالواقعة.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر الأخبار، وعدم تداول أي معلومات غير موثوقة من شأنها إثارة البلبلة وإلحاق الضرر بالضحية وأسرتها.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث تم عرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان مدى تعرضها للاعتداء الجنسي، وتحديد طبيعة هذا الاعتداء، كما أمرت النيابة العامة بحبس الجاني 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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