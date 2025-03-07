مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث مروع أسفل نفق البيشة بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع أسفل نفق البيشة في مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي"، أن دراجة نارية اصطدمت بمركبة "توكتوك" أسفل نفق البيشة بنطاق مركز أشمون، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين نقلوا إلى مستشفى أشمون العام، تحت تصرف النيابة العامة.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.