حقيقة وفاة الطفلة ضحية هتك العرض في مسجد بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، حقيقة الأخبار المتداولة حول وفاة الطفلة التي تعرضت لاعتداء جنسي من قبل شاب داخل دورة مياه بأحد مساجد مدينة العاشر من رمضان صباح أمس الخميس.

وأكد المصدر، أن الطفلة المدعوة ر.ع البالغة من العمر 9 سنوات والتي تعرضت لحادثة هتك عرض تحت التهديد داخل دورة مياه أحد المساجد، بصحة جيدة وهي في حضن أسرتها، وأن ما تردد بشأن وفاتها عار عن الصحة.

من جانبه قال مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إن الطفلة "روناء.ع "، دخلت في حالة إعياء إلى مستشفى العاشر الجامعي، وجرى فحصها وتأكد خلوها من أي إصابات ظاهرية جراء التعدي عليها من قبل شاب داخل المسجد.

وأكد المصدر ذاته أنه جرى عرض الطفلة على فريق من الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها، مشيرا إلى خروج الطفلة رفقة أسرتها وقوة أمنية للانتهاء من عرضها على الطب الشرعي واستيفاء تقرير كامل بحالتها، موضحا أن الطفلة كانت بحالة صحية مستقرة أثناء تواجدها بالمستشفى.

في وقت لاحق وتحديدا في مساء أمس الخميس، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط الشاب المتهم بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بأحد مساجد العاشر من رمضان. ذهبت لتقضي حاجتها بدورة مياه المسجد.

تداول عدد كبير من رواد فيس بوك مقطع فيديو يوثق ضبط شاب وإبراحه ضربا من قبل المارة، وإحدى السيدات ممسكة به لمنعه من الهرب. فيما انهالت التعليقات من قبل رواد فيس بوك مستنكرة فعل الشاب وجريمته التي ارتكبها بهتك عرض طفلة في وضح نهار شهر رمضان المبارك داخل المسجد.

وكانت الطفلة رفقة والدتها التي تعمل "بائعة متجولة" مكافحة بالشارع لجلب رزقها بجوار سوق ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان، ووقتئذ ذهبت الطفلة لقضاء حاجتها في دورة مياه أحد المساجد القريبة من حيث محل عمل والدتها.

ذهبت الطفلة لكنها تأخرت قليلا، ثم عادت لوالدتها في حالة إعياء شديد. لتكتشف الأم الطامة الكبرى، إذ عادت ابنتها محطمة من دورة المياه باعتداء أحد الشباب عليها وهتك عرضها في دورة المياه.

كادت الأم أن ينخلع قلبها ألما وحسرة على ابنتها وأخذت تصرخ بهيستريا إلى أن تم الإمساك بالشاب من قبل المارة والمواطنين المتواجدين في محيط الواقعة، وظلت الأم متحفظة عليه ممسكة إياه بقبضة يدها ومسجى إلى جوارها على الأرض.

وعلى الفور انتقل عدد من قوات أمن مديرية أمن الشرقية إلى حيث الطفلة ووالدتها وتم إلقاء القبض على الشاب المتهم والتحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. وتم إيداع الطفلة مستشفى العاشر الجامعي لتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.