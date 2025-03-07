أمطار الخير تتساقط على مدينة شرم الشيخ لليوم الثاني -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، تساقط أمطار متوسطة لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب تعرضها لتقلبات جوية مفاجئة، ورياح شديدة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن المدينة شهدت تساقط أمطار متوسطة بقطاع خليج نعمة، وحي النور، ومنطقة الهضبة فقط، مؤكدًا أنه جرى التعامل الفوري بفتح بلاعات الصرف مما ساهم في عدم وجود تجمعات من الماء في الشوارع.

وأوضح رئيس المدينة، أن الأجواء استقرت عقب تساقط الأمطار، وجميع الطرق الداخلية والدولية تعمل بشكل طبيعي، مؤكدًا على جاهزية معدات الحملة، من المعدات الثقيلة والشاحنات والحافلات الكهربائية الخاصة بتأمين كافة المواقع اللوجستية بالمدينة، وتعزيز الإجراءات الوقائية، للانطلاق في حالة حدوث أي طوارئ.

وأكد أن المعدات الثقيلة تعد عنصر أساسي في إدارة الكوارث، كونها تتضمن المعدات الرافعات، والشاحنات الكبيرة التي تستخدم في إزالة الأنقاض وفتح الطرق، وذلك في حالة وقوع كوارث طبيعية كالزلزال والأعاصير، لذا يجري عمل صيانة دورية لهذه المعدات لضمان جاهزيتها، واستخدامها بفاعلية عند الحاجة.

وأشار إلى أنه جرى مراجعة حالة شاحنات النقل الثقيل التي تستخدم في نقل المواد الضرورية والإمدادات الحيوية خلال فترة الأزمات، للتأكد من سلامة أنظمتها الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى التأكد من توافر الوقود وقطع الغيار اللازمة، كما جرى فحص الحافلات الكهربائية التي تستخدم في نقل السكان إلى مناطق آمنة في حالة حدوث كوارث من خلال مراجعة سلامة البطاريات وأنظمة الشحن والتوصيل، وتوفير أدوات الإسعافات الأولية وأجهزة الإنذار، مما يجعلها خيارًا مثاليًا خلال فترة الطوارئ.