رفع 7380 طن قمامة في حملات بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

وجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الوحدات المحلية بضرورة تكثيف جهودها في أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين، لمنع تراكم القمامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على أهمية صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، لضمان تحسين الإضاءة في مختلف المناطق، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للإسماعيلية.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية أعمالها في رفع المخلفات والقمامة، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه حوالي 7380 طنًا، وسجل مركز ومدينة الإسماعيلية رفع 619 طنًا، بينما تمكنت الوحدة المحلية لحي أول من رفع 990 طنًا، وحي ثان 1108 أطنان، وحي ثالث 684 طنًا.

كما شهد مركز ومدينة فايد نشاطًا مكثفًا، حيث تم رفع 910 أطنان، فيما بلغت حمولات المخلفات التي أزيلت من مركز ومدينة القنطرة شرق 554 طنًا، ومن القنطرة غرب 900 طن.

وفي مركز ومدينة القصاصين تم رفع 785 طنًا، بينما سجل مركز ومدينة أبوصوير 450 طنًا، والتل الكبير 380 طنًا من المخلفات.

وفي إطار جهود تحسين البنية التحتية للإنارة العامة، نفذت الوحدات المحلية حملات موسعة لصيانة واستبدال كشافات وأعمدة الإنارة في مختلف المراكز والمدن. حيث قام مركز ومدينة الإسماعيلية بصيانة 185 كشافًا، وتركيب 157 لمبة ليد، وزرع 5 أعمدة إنارة جديدة. وفي حي ثان، تم تركيب 45 كشافًا جديدًا وصيانة 42 كشافًا بمناطق حي السلام والشهداء وعرايشية مصر، بينما شهد حي ثالث الإسماعيلية إحلال وتجديد الكشافات المحترقة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد أعمال الكهرباء، حيث تم صيانة وإصلاح 105 كشافات إنارة عامة، وتركيب 176 لمبة ليد. وفي القنطرة شرق، تم تنفيذ أعمال صيانة لـ81 كشاف إنارة عامة، إلى جانب تركيب عداد إنارة جديد، وشد الأسلاك المتهالكة على الطرق الرئيسية. أما في القنطرة غرب، فقد تم صيانة 168 كشافًا وتركيب 20 لمبة ليد، بينما شهد مركز ومدينة القصاصين صيانة 86 كشافًا خلال الأسبوع الماضي.



وفي مركز ومدينة أبوصوير، قامت الوحدات المحلية بحملة صيانة موسعة، شملت إصلاح 210 كشافات، وتركيب 90 كشافًا جديدًا و200 لمبة ليد، بمشاركة مجتمعية. كما نفذ مركز ومدينة التل الكبير حملة متكاملة لصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها، تماشيًا مع خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم صيانة 255 كشافًا ولمبة ليد، بالإضافة إلى إحلال عمودين كهرباء جديدين.



وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين خدمات النظافة والإنارة العامة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعدلات العمل المكثفة لضمان بيئة نظيفة ومظهر حضاري يليق بالإسماعيلية وسكانها.