بالصور- ضبط 2 طن دجاج نافق داخل سيارة ربع بالمنيا

المنيا- جمال محمد:



ضبطت الأجهزة الرقابية بمديرية الصحة في المنيا، سيارة ربع نقل محملة بـ 2 طن دجاج نافق وينبعث منها رائحة كريهة أثناء سيرها في مركز مطاي شمال المحافظة.

وتمكنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بصحبة مفتشي مكتب أغذية مطاي، من ضبط السيارة، وتم إخطار الإدارة البيطرية بمطاي بالأمر، وانتقل رئيس قسم الصحة العامة والمجازر للفحص، وأثبت أن الدجاج فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم إخطار مجلس مدينة مطاي، وجرى التحفظ علي السيارة بمقر الوحدة المحلية.

وجرى إعدام المضبوطات حرقًا بناء على قرار النيابة بالطرق الصحية السليمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأكدت مديرية الصحة بالمنيا مواصلة إدارة مراقبة الأغذية، ومفتشي مكاتب الأغذية على مستوى محافظة تنظيم الحملات المرورية المكثفة على المعروض من السلع الغذائية ومتداولي المنتجات، للتأكد من عدم المخالفة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





