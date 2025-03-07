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كان بيبحث عن آثار.. مصرع شاب انهالت عليه حفرة داخل منزله بالشرقية

11:59 ص الجمعة 07 مارس 2025

التتنقيب عن الآثار - ارشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

أبلغ بعض الأهالي بقرية الطويلة بمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، عن العثور على جثة شاب في حفرة بمنزل بذات القرية أثناء تنقيبه عن الآثار.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة فاقوس يشير إلى العثور على جثة شاب في حفرة داخل بمنزل بقرية الطويلة، تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة برقم 1649 إداري مركز فاقوس.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة الشاب هاني.م.ع البالغ من العمر 26 عاما، في حفرة داخل منزل بقرية الطويلة.

أفادت التحريات الأولية أن الشاب كان ينقب عن الآثار إلا أنه انهالت عليه الحفرة فلفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى في الحال.

جرى استخراج الجثة والتحفظ عليها في مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

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مصرع شاب محافظة الشرقية تنقيب عن الاثار مديرية أمن الشرقية
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