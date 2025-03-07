"الحقونا قبل ما يقع".. زحام هائل أعلى كوبري مشاة يهدد سلامة المواطنين بالبحيرة - فيديو وصور

البحيرة - أحمد نصرة:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر التكدس والزحام الهائل أعلى كوبري مشاة، بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة.

ويعد ذلك الكوبري هو الوحيد الذي يربط بين جانبي المدينة اللذان يفصلهما ترعة المحمودية، في ظل إغلاق الكوبري الآخر، وغرق الكوبري العائم القريب منه وخروجه من الخدمة قبل أيام.

وحذر ناشر المقطع من إمكانية عدم تحمل الكوبري للضغط الهائل بما يشكل خطرًا على سلامة وأرواح المواطنين مطالبًا محافظ البحيرة، بالعمل على إيجاد بدائل له.

وتفاعل عدد كبير من أهالي كفر الدوار مع المنشور منهم أحمد النمر الذي قال: " المفروض ان الكوبري العايم ده بيتعمله صيانة دورية وفحص دوري والمفروض قبل ما يغرق كنا نعرف قبلها بستة شهور، وبناء عليه يتعمل في القترة دي كوبري بديل، وكوبري كفر الدوار اللي اتهد المفروض كان يتعمل بديل قبل ما يتهد وبعد كده يتهد".

وقال أحمد محمد: " مجلس المدينة قال عشان نصلح الكوبري العايم لازم كل محل يدفع 1200 جنيه وكلنا دفعنا ومفيش أي حاجه حصلت، كده الكوبري دا آخر حاجه تربط الجنبين ببعض لما يقع حرفيا هنبقا معزولين ونبقا نعدي عوم".

وحذر محمد الجزار: "فعلا الكوبري مايستحملش الأعداد دي مرة واحدة ممكن ينهار بالناس اللي عليه، يارب المسؤلين يتحركوا بسرعة لأن الازدحام مش طبيعي، بسبب رمضان ولسه العيد لما بيقرب بيزيد".

ويناشد رامي الصياد المسؤولين بالبحيرة: "الحقونا قبل الكارثة ما تحصل، المنظر يخوف، الكوبري ممكن ميستحملش الأعداد دي كلها ويقع، وأطفالنا بيعدوا ممكن يتهرسوا في الزحمة".