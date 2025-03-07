بالصور- أمطار على السويس وانتظام في حركة الملاحة البحرية

السويس_ حسام الدين أحمد:

تعرضت مناطق متفرقة في محافظة السويس لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة صباح اليوم الجمعة، دون تأثير على حركة السير داخل المدينة، أو حركة الملاحة البحرية في الموانئ.

وحظيت المناطق والضواحي السكنية القريبة من المجرى الملاحي للقناة وخليج السويس بنسبة أكبر من الأمطار مقارنة بضواحي حي الأربعين، وفيصل، بينما شهد حي عتاقة حيث المشروعات الصناعية والسياحية سقوط أمطار خفيفة على متوسطة، وكذا طريق "السويس – القاهرة" وطريق " السويس – السخنة" وامتداده على الزعفرانة.

وساد طقس غائم بشكل نسبي صباح اليوم الجمعة، مع نشاط خفيف للرياح، بينما انتظمت حركة السفر على الطرق الإقليمية بين السويس والمحافظات المجاورة مع شبورة مائية خفيفة.

وقال مصدر ملاحي إن حركة تداول البضائع بموانئ السويس لم تتأثر بالأمطار أو نشاط الرياح، حيث لم تتجاوز سرعتها 15 عقدة بحرية - تعادل 28 كيلو متر" ما يسمح بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ وتداول البضائع بشكل طبيعي، كافة العائمات ودخول وخروج السفن إلى أرصفة الموانئ سواء التجارية، أو ميناء الأتكة المخصص لأعمال الصيد.

ووجه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس إدارة الأزمات والطوارئ بالتنسيق مع الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسحب أي تراكمات للمياه من الشوارع، وإزالة آثار الأمطار والتأكد من تطهير شناشن تصريف مياه الأمطار بشكل دوري.