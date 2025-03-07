بدأت مبكرًا.. نوة "الحسوم" تضرب الإسكندرية بأمطار رعدية غزيرة (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية لسقوط أمطار رعدية غزيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قدوم نوة الحسوم التي بدأت ضرب سواحل الإسكندرية مبكرا، قبل يومين من موعدها السنوي المعتاد؛ ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لمدة 7 أيام كاملة.

وتضرب نوة الحسوم السواحل الشمالية عادةً في 9 من شهر مارس كل عام فيما قد تتأخر أو تتقدم عدة أيام في بعض المواسم.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية تشهد شمال البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة.

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية 11 درجة مئوية للصغرى و20 للعظمى، فيما بلغت سرعة الرياح 28 كيلو متر/ الساعة، وتصل نسبة الرطوبة لـ 79%.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم نشر سيارات ومعدات الشفط ورفع حالة الطوارئ والاستعداد بالشركة، للتعامل مع الأمطار.

وأضاف نافع، أنه يجري تكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وذلك بمجرد تلقي بيان الأرصاد الجوية.

وتعتبر نوة الحسوم أولى النوات التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية خلال شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن تستمر 7 أيام يصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.