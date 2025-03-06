بعد غياب 4 أيام.. العثور على جامع خردة مذبوحا في ترعة الإسماعيلية بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية على جثمان شاب يعمل في جمع الخُردة، مذبوحًا في مياه ترعة الإسماعيلية بقرية العراقي التابعة لمركز شرطة أبو حماد، وذلك بعد 4 أيام من تغيبه.

وتلقى مركز شرطة أبو حماد بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب في منتصف العشرينات بمياه الترعة، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن الجثمان يعود للشاب محمد عبد الكريم حسين عبد القادر (25 عامًا)، الذي يعمل في جمع الخردة ويقيم بقرية العراقي.

وكانت أسرة الشاب قد أبلغت عن تغيبه بعد خروجه مستقلًا دراجته النارية لممارسة عمله المعتاد، إلا أنه لم يعد، حتى تم العثور على جثمانه بالترعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.