أسوان تحتفل بذكرى تأسيس الأزهر الشريف بمرور 1085 عامًا (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، الاحتفال السنوي بذكرى مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، الذي نظمته المنطقة الأزهرية بحضور الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية الإسلامية والمسيحية.

وأكد الشريف أن الأزهر الشريف يمثل منارة العلم الوسطي المعتدل في مصر والعالم، حيث أدى على مدار قرون أدوارًا دينية وتعليمية وتثقيفية، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب تؤكد على قيم التسامح والاعتدال، بما يتماشى مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المعتدل.

وأشار إلى التعاون المشترك بين محافظة أسوان والأزهر الشريف، من خلال تنظيم قوافل توعوية ودينية وطبية وغذائية، إضافةً إلى إنشاء معاهد أزهرية في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، بما يسهم في تأهيل الأجيال الجديدة لخدمة الوطن وتعزيز قيم التسامح والتنوير.