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بالصور.. شلالات الأمطار ترسم مشهدًا ساحرًا بجبال سانت كاترين

08:51 م الخميس 06 مارس 2025
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    مياه السيول بوادي ميعير
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    شلالات مياه الأمطار
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    شلالات المياه بين الجبال
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    لوحة فنية
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    مناظر طبيعية خلابة
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    السائحين يستمتعون يشلالات المياه
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    سيول وادي ميعر
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جنوب سيناء – رضا السيد:

تحولت جبال سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء إلى لوحة طبيعية ساحرة، بعدما شكلت شلالات مياه الأمطار مشهدًا فريدًا جذب أنظار السائحين من مختلف الجنسيات اليوم الخميس.

وقال رمضان الجبالي، دليل بدوي، إن السائحين حرصوا على التجول بين الشلالات المتدفقة من قمم الجبال، واستمتعوا بالمناظر الخلابة، حيث التقطوا الصور التذكارية ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعد دعاية طبيعية للسياحة بالمدينة.

وشهدت محافظة جنوب سيناء تقلبات جوية مفاجئة، تركزت في مدينة سانت كاترين والأودية التابعة لها، وأسفرت عن هطول أمطار في مناطق النبي صالح والسباعية ووادي الطرفة، إضافة إلى سيول ضعيفة في وادي فيران بمدينة أبورديس، ووادي ميعر بمدينة طور سيناء.

من جانبه، أوضح المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، أنه جرى رصد ومتابعة السيول في وادي ميعر، حيث تتجه المياه نحو السد الأمامي رقم (1) بكميات بسيطة، كما يتم متابعة السيل في وادي فيران الناجم عن تجمعات الأمطار.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ بجميع المدن تحسبًا لأي تطورات مناخية، مع استمرار متابعة الأحوال الجوية. وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات أن جميع الطرق الدولية والساحلية تعمل بصورة طبيعية، ولم ترد أي بلاغات عن إغلاق الموانئ البحرية، رغم ارتفاع الأمواج بين 1.75 و2.25 متر بفعل نشاط الرياح.

كما شددت المحافظة على ضرورة تطهير مخرات السيول والتأكد من جاهزية البحيرات والسدود الصناعية لاستيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار، إلى جانب توفير المعدات الثقيلة للتحرك الفوري في حال حدوث أي طوارئ.

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