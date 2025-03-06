السيل يضرب وادي مندر بشرم الشيخ وإعادة فتح الطريق بعد إزالة العوائق (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت مدينة شرم الشيخ اليوم أمطارًا خفيفة استمرت نحو 20 دقيقة دون تأثير على حركة المرور، فيما تعرضت منطقة وادي مندر لأمطار غزيرة تسببت في سيل متوسط الحدة أدى إلى غلق الطريق الرابط بين الوادي والمدينة.

وأوضح مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، أن مياه السيل تحركت في مجراها الطبيعي، لكنها خلفت إطماءات وأحجارًا على الطريق، مما استدعى تدخل المعدات الثقيلة لرفعها وإعادة فتح الطريق خلال وقت قصير، بالتنسيق مع إدارة المرور، مؤكدًا عدم تأثر كفاءة الطريق بالسيل.

وتشهد جنوب سيناء حالة من التقلبات الجوية المفاجئة، حيث هطلت أمطار متفرقة على مناطق النبي صالح، السباعية، ووادي الطرفة، إضافة إلى سيول ضعيفة في وادي فيران بأبورديس ووادي ميعر بمدينة طور سيناء.