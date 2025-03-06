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30 فدانًا لمدينة سكنية جديدة بعتاقة و6 فروع للبريد في السويس

08:30 م الخميس 06 مارس 2025

محافظ السويس والسكرتير العام ونائب المحافظ

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السويس - حسام الدين أحمد:

قرر المجلس التنفيذي بمحافظة السويس، برئاسة اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، تخصيص 30 فدانًا لإنشاء مدينة سكنية جديدة خلف مدينة الشيخ خليفة بن زايد في حي عتاقة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى تخصيص 6 قطع أراضٍ بأحياء السويس الخمسة لصالح الهيئة القومية للبريد لإنشاء مكاتب جديدة.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعبد العال البدري، السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحياء، ومديري المديريات، وممثلي المشروعات والمصالح الحكومية والجهات المعنية بالمرافق العامة والخدمات.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على تخصيص 3 قطع أراضٍ لإنشاء أسواق تجارية في أحياء فيصل وعتاقة والأربعين. كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين إدارة التخطيط العمراني وإدارة حماية أملاك الدولة لحصر الأراضي المستردة وبحث إمكانية استغلالها في مشروعات تنموية تعود بالنفع العام.

من جانبها، استعرضت المهندسة شيماء فؤاد، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، تخصيص عدد من مساحات الأراضي لصالح جهات حكومية لإقامة مشروعات خدمية ومرافق عامة في نطاق الأحياء.

كما قدمت الدكتورة سوزان الجندي، مدير الاتصال السياسي ومنسق المبادرات، تقريرًا دوريًا عن مبادرة "استخدامها صح"، التي تهدف إلى توعية طلاب المدارس بالحفاظ على الموارد، لا سيما المياه، ومنع إهدارها.

وأوضحت أن جهود التوعية امتدت لتشمل العاملين في المدارس، بهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد.

ووجه المحافظ الإدارات المعنية في الأحياء والديوان العام بضرورة تنفيذ المبادرة وتوسيع نطاقها لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

القيادات التنفيذية خلال الاجتماع

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اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس مدينة سكنية حي عتاقة الهيئة القومية للبريد
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