أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق، ما دفع المحافظة إلى رفع حالة الطوارئ وتسريع عمليات شفط المياه لمنع تراكمها وتعطيل الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أيمن عطية استمرار الجاهزية الكاملة لجميع الأفراد والمعدات للتعامل الفوري مع الموقف، مشددًا على تواجد رؤساء المدن ميدانيًا لمتابعة أعمال شفط المياه والحد من تأثير الأمطار.

كما تواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة متابعة جهود الوحدات المحلية في إزالة تراكمات المياه، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ.

من جانبه، وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، فرق الطوارئ بالعمل على مدار الساعة، مع استمرار تمركز المعدات في المناطق الأكثر تأثرًا لحين تحسن الأحوال الجوية.