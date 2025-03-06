إعلان

أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

05:33 م الخميس 06 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة تعلن الطوارئ (5)
  • عرض 5 صورة
    أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة تعلن الطوارئ (2)
  • عرض 5 صورة
    أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة تعلن الطوارئ (4)
  • عرض 5 صورة
    أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة تعلن الطوارئ (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق، ما دفع المحافظة إلى رفع حالة الطوارئ وتسريع عمليات شفط المياه لمنع تراكمها وتعطيل الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أيمن عطية استمرار الجاهزية الكاملة لجميع الأفراد والمعدات للتعامل الفوري مع الموقف، مشددًا على تواجد رؤساء المدن ميدانيًا لمتابعة أعمال شفط المياه والحد من تأثير الأمطار.

كما تواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة متابعة جهود الوحدات المحلية في إزالة تراكمات المياه، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ.

من جانبه، وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، فرق الطوارئ بالعمل على مدار الساعة، مع استمرار تمركز المعدات في المناطق الأكثر تأثرًا لحين تحسن الأحوال الجوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار المهندس مصطفى مجاهد شركة المياه والصرف القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان