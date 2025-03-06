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بعد ظهور نتيجة الـ DNA.. تشييع جنازة ضحية سفاح المعمورة في الإسكندرية (صور)

05:29 م الخميس 06 مارس 2025
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    تشييع جنازة ضحية سفاح المعمورة في الإسكندرية (8)_8
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    تشييع جنازة ضحية سفاح المعمورة في الإسكندرية (2)_2
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    تشييع جنازة ضحية سفاح المعمورة في الإسكندرية (5)_5
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    تشييع جنازة ضحية سفاح المعمورة في الإسكندرية (6)_6
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    تشييع جنازة ضحية سفاح المعمورة في الإسكندرية (7)_7
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    تشييع جنازة ضحية سفاح المعمورة في الإسكندرية (3)_3
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    تشييع جنازة ضحية سفاح المعمورة في الإسكندرية (4)_4
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شيّعت أسرة وأصدقاء المهندس محمد إبراهيم، أحد ضحايا المتهم المعروف بـ"سفاح المعمورة"، جثمانه عصر اليوم الخميس من مسجد الفتاح العليم بمنطقة السيوف شماعة، قبل دفنه في مدافن أبو النور، وذلك عقب تأكيد هويته عبر تحليل البصمة الوراثية DNA.

وأكد محامي الأسرة، عصام فراج، أن تحليل الحمض النووي أثبت تطابق العينة مع أفراد أسرته، ليتم تسليم الجثمان رسميًا ودفنه. ووفقًا لشقيقته منى إبراهيم، فإن الضحية كان على معرفة بالمتهم ضمن معاملات قانونية تتعلق بإنهاء إجراءات العقود.

وكانت قوات الأمن قد عثرت على جثمان المهندس الراحل مدفونًا داخل شقة استأجرها المحامي المتهم في العصافرة، حيث تم الكشف عن ثلاث جثث، تعود إحداها إلى زوجته بعقد عرفي، وأخرى لموكلته، بالإضافة إلى الضحية الثالثة الذي أبلغت أسرته عن اختفائه منذ عامين.

وجددت محكمة جنح المنتزه الجزئية حبس المحامي المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للرأي العام في الإسكندرية.

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المهندس محمد إبراهيم سفاح المعمورة مسجد الفتاح العليم تحليل البصمة الوراثية DNA ضحايا سفاح المعمورة
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