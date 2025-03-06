الأقصر تحيي ذكرى تأسيس الجامع الأزهر -صور

الأقصر - محمد محروس:

نظّمت منطقة الأقصر الأزهرية، احتفالًا بمناسبة اليوم السنوي للأزهر الشريف، وذلك بقاعة مؤتمرات المنطقة بالعوامية، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ممثلًا عن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

يوافق هذا الاحتفال سنويًا يوم 7 رمضان، تخليدًا لذكرى مرور 1085 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، الذي افتُتح يوم الجمعة 7 رمضان عام 361 هـ، الموافق 21 يونيو 972 م.

وتضمن الحفل عدة فقرات، أبرزها: كلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفيلم وثائقي عن تاريخ الأزهر الشريف، وكلمات حول دور المناهج الأزهرية في بناء الإنسان وتعزيز القيم الإنسانية، ونقاشات حول جهود علماء الأزهر في نشر مبادئ الأخوة الإنسانية، ودور لجان المصالحات ووحدات لمّ الشمل في تعزيز السلام المجتمعي.

وعقدت ضمن الفعاليات جلسات حول دور المرأة في حماية الأسرة من التحديات المعاصرة، وجهود بيت العائلة المصري في تعزيز التعاون بين الأزهر والكنيسة، واستعراض أوجه التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ودور بعثات الأزهر في نشر مبادئ الأخوة الإنسانية عالميًا، وتسليط الضوء على دور أروقة الأزهر في تعليم العلوم الشرعية والعربية وتحفيظ القرآن الكريم، كما شمل الحفل فقرات إنشادية وعروضًا لمواهب أطفال الأزهر.

وفي كلمته، أعرب نائب محافظ الأقصر عن فخره واعتزازه كونه أحد خريجي مؤسسة الأزهر العريقة، ناقلًا تحيات محافظ الأقصر الذي حالت ظروف سفره دون المشاركة. وأكّد أن الوعي الحقيقي هو الركيزة الأساسية لتنمية المجتمعات، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأزهر، بعلمائها الأفاضل، تمثل الحصن المنيع في نشر الفكر الوسطي والتوعية الحقيقية، وتعزيز روح السلام والتعاون مع الكنيسة.

وفي ختام كلمته، وجه تحياته إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ابن محافظة الأقصر.

شهد الاحتفالية عددٌ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر، نواب برلمانيون، رجال دين مسيحيون، وكلاء الوزارات المختلفة، وممثلو الأحزاب والمجتمع المدني.