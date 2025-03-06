إصابة 5 أشخاص بينهم تلاميذ حضانة فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 5 أشخاص، جراء تصادم سيارة ميكروباص تقل عددا من التلاميذ خلال عودتهم من الحضانة، وأخرى ملاكي على طريق "المنصورة - دكرنس" بنطاق محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بطريق دكرنس.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص يقل عدد من تلاميذ حضانة بشكل خاص حال عودتهم الى منازلهم و ملاكي على الطريق بالمواجهة مما تسبب فى إصابة :"رهف طارق عبد السلام 5 سنوات، مصابة بجرحين قطعيين بالوجه وكسر بالرسغ الأيمن،الهام خالد عبد الفتاح، 44عاما، اشتباه كسر بكدمة بالساعد الايمن، حبيبه وليد عبد السلام، 7 سنوات مصابة بكدمات بالوجه،امير احمد امير، 5 سنوات مصابة بكدمات بالوجه، و روان طارق عبد السلام 7 سنوات كدمات بالوجه.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.