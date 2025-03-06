إعلان

إصابة 5 أشخاص بينهم تلاميذ حضانة فى حادث تصادم بالدقهلية

02:44 م الخميس 06 مارس 2025

سيارة اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 5 أشخاص، جراء تصادم سيارة ميكروباص تقل عددا من التلاميذ خلال عودتهم من الحضانة، وأخرى ملاكي على طريق "المنصورة - دكرنس" بنطاق محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بطريق دكرنس.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص يقل عدد من تلاميذ حضانة بشكل خاص حال عودتهم الى منازلهم و ملاكي على الطريق بالمواجهة مما تسبب فى إصابة :"رهف طارق عبد السلام 5 سنوات، مصابة بجرحين قطعيين بالوجه وكسر بالرسغ الأيمن،الهام خالد عبد الفتاح، 44عاما، اشتباه كسر بكدمة بالساعد الايمن، حبيبه وليد عبد السلام، 7 سنوات مصابة بكدمات بالوجه،امير احمد امير، 5 سنوات مصابة بكدمات بالوجه، و روان طارق عبد السلام 7 سنوات كدمات بالوجه.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة أشخاص تلاميذ حضانة حادث تصادم الدقهلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان