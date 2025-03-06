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فريق طبي يستخرج سيخًا حديديًا من جمجمة طفل في الإسماعيلية -صور

02:17 م الخميس 06 مارس 2025
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    استخراج سيخ حديدي اخترق عظام الجمجمة (3)
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    استخراج سيخ حديدي اخترق عظام الجمجمة (4)
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    استخراج سيخ حديدي اخترق عظام الجمجمة (1)
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكن فريق طبي بمستشفى جامعة قناة السويس في الإسماعيلية، بقيادة الدكتور محمد عبد العظيم سرحان، جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري، من إجراء جراحة دقيقة لاستخراج سيخ حديدي اخترق عظام الجمجمة وأغشية المخ لطفل، دون أي إصابة للعين أو الأجزاء الحيوية بالوجه.

وأوضح الدكتور محمد عبد العظيم، أن الجراحة أجريت بنجاح بمشاركة فريق من جراحي المخ والأعصاب، ضم: الدكتور عبد الله شاهين، ومحمد عاشور، ومحمد أبو القاسم، وتحت إشراف الدكتور خالد السيد، رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة قناة السويس.

كما شارك في العملية فريق من أطباء التخدير، شمل الدكتورة شيماء رجب، والدكتور أحمد عبد الفضيل، والدكتور علي محمد حسن، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التمريض بالمستشفى.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم أن السيخ الحديدي، الذي بلغ طوله 30 سم، كان قد اخترق الجمجمة وأجزاء من المخ، وتم التعامل مع الحالة بشكل دقيق، وإجراء الجراحة في زمن قياسي لم يتجاوز 60 دقيقة، مما ساهم في إنقاذ حياة الطفل دون مضاعفات خطيرة.

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