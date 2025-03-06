محافظ المنيا يوجه بضخ المزيد من السلع في معارض "أهلاً رمضان" -صور

المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، معرض “أهلاً رمضان” الرئيسي بجوار التنظيم والإدارة على كورنيش النيل، لمتابعة سير العمل بداخله وإقبال المواطنين.

وأكد كدواني أن المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة لن تقتصر على شهر رمضان فقط، بل ستستمر طوال العام، بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

كما وجه المحافظ بضخ المزيد من السلع لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وأشار إلى حرص المحافظة على التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع الأحياء والقرى والمراكز استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأسر محدودة الدخل والأكثر احتياجًا، وتوفير كافة السلع الغذائية والرمضانية طوال الشهر الكريم، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين .

وخلال جولته تفقد المحافظ المعروضات، واستمع إلى العارضين ومستوى التخفيضات المقدمة للمستهلكين بمناسبة شهر رمضان المبارك، إلى جانب وفرة الكميات من كافة السلع الأساسية والخضروات واللحوم البلدية والمجمدة وبيعها، مشدداً على فرض مزيد من الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع بكميات كبيرة وجودة عالية.