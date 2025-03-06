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رصف طريق الملح بإدكو بتكلفة 18 مليون جنيه -صور

01:24 م الخميس 06 مارس 2025
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  • عرض 4 صورة
    رصف طريق الملح بمركز ادكو
  • عرض 4 صورة
    رصف طريق الملح بمركز ادكو بالبحيرة
  • عرض 4 صورة
    رصف طريق الملح بادكو 1
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البحيرة - أحمد نصرة:

بدأت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الملح بمركز إدكو، والذي يُعد أحد المحاور الهامة لتحسين حركة النقل وتيسير تنقل المواطنين.

وتشمل الأعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطريق بطول 4 كم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، باعتماد يقدر بـ 18 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرار متابعة سير العمل ميدانياً لضمان تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى المعايير الفنية، والتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن.

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