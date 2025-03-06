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جولة مفاجئة لمحافظ أسوان في "أهلاً رمضان" -صور

01:09 م الخميس 06 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ أسوان في ''أهلاً رمضان''
  • عرض 6 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ أسوان في ''أهلاً رمضان''
  • عرض 6 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ أسوان في ''أهلاً رمضان''
  • عرض 6 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ أسوان في ''أهلاً رمضان''
  • عرض 6 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ أسوان في ''أهلاً رمضان''
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أسوان – إيهاب عمران:

قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بجولة مفاجئة داخل معرض "أهلاً رمضان" بمنطقة وسط مدينة أسوان، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بالتخفيضات المقررة، والتى تصل إلى 30 %.

وشدد إسماعيل كمال، على ضرورة الإستمرار فى ضخ كافة الكميات من السلع والمنتجات من أجل توفيرها للمواطن الأسواني على مدار شهر رمضان المعظم.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك تقوم اللجان المشتركة، للمرور على سلسلة المعارض التى جرى افتتاحها بإجمالى 29 معرضا بمختلف المراكز والمدن للتأكد من التزام العارضين بأسعار المعروضات والمنتجات من السلع المختلفة، وهو الذى يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل.

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أهلاً رمضان إسماعيل كمال أسوان
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