محافظ سوهاج يعلن موعد تشغيل كوبري المراغة -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري المراغة أعلى السكة الحديد وتشغيله فى نهاية شهر أغسطس القادم، بعد التنسيق مع وزارة النقل، وذلك بعد إزالة جميع الإشغالات والعوائق التى كانت تعوق مسار الكوبري.

وكلف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بالمتابعة المستمرة للمشروع، وإعداد تقرير أسبوعي للوقوف على التقدم فى نسب التنفيذ.

ويعد كوبري المراغة أعلى السكة الحديد، أحد المشروعات المهمة التى ستسهم فى تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدس والازدحام بوسط مدينة المراغة، حيث يربط شرق المدينة بغرب السكة الحديد.

وتبلغ تكلفة إنشاء الكوبري 200 مليون جنيه، ويتم تنفيذه بطول 1445 مترا، ويشمل الجزء الرئيسي الموازي لطريق "القاهرة/ أسوان" الزراعي الغربي بعدد 2 حارة بعرض 10.5 مترًا، وطول 525 مترًا، كما يشمل مطلع من الجهة البحرية، ويربط طريق "القاهرة/ أسوان" الزراعي نزولًا إلى طريق شرق السكة الحديد من الجهة البحرية بطول 310 أمتار ، بالإضافة إلى مطلع من الجهة القبلية، ويربط طريق شرق السكة الحديد نزولًا إلى طريق "القاهرة/ أسوان" الزراعي من الجهة القبلية بطول 310 أمتار، فضلًا عن أعمال طرق عند المدخل بطول حوالي 300 متر.