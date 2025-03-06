شابورة الموت على طريق "الإسماعيلية - السويس".. إصابة 11 فتاة في حادث انقلاب مروع

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيبت 11 فتاة بجروح وكسور وكدمات، صباح اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي، أثناء توجههن للعمل بإحدى المزارع.

وكان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما دفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "صابرين محمد (13 سنة)، منة السيد محمد نصر الله (10 سنوات)، أسماء محمود سليمان (17 سنة)، سلمى محمود سالم (15 سنة)، ملك محمد (13 سنة)، هدى علي عبد الله (15 سنة)، هند السيد محمد نصر الله (13 سنة)، مريم محمد سلمي (13 سنة)، بسملة محمد سالم (12 سنة)، جنى محمود صالح (11 سنة)، نورهان محمد حسين (17 سنة) جميعهم من سكان مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وأفادت التحريات الأولية أن الفتيات كنَّ يستقلن سيارة نقل متجهة إلى إحدى الصوب الزراعية حيث يعملن، لكن انخفاض مستوى الرؤية بسبب الشابورة المائية الكثيفة أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها وانقلابها على جانب الطريق.

ووفقًا لمصادر طبية بمستشفى فايد التخصصي، تنوعت الإصابات بين كسور وجروح قطعية وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، فيما تم تحويل بعض الحالات إلى أقسام العظام والجراحة والمخ والأعصاب، بينما وُضع عدد منهن في العناية المركزة إثر تعرضهن لغيبوبة تامة ونزيف داخلي في الرأس والبطن.



وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والاستماع لأقوال المصابات حول ملابسات الحادث.









