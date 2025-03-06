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"النار أكلت الفراخ".. ننشر الصور الأولى لحريق مزرعة دواجن بالغربية

04:04 ص الخميس 06 مارس 2025
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  • عرض 5 صورة
    حريق مزرعة دواجن في الغربية
  • عرض 5 صورة
    حريق مزرعة دواجن في الغربية
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الغربية - مروة شاهين:


حصل "مصراوي" على الصور الأولى لحريق مزرعة دواجن بقرية تطاي بمركز السنطة بمحافظة الغربية.

كانت مديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل مزرعة دواجن ملك شخص يدعي "عبد القادر أبو زيد"، بمنطقة أبو جلال بقرية تطاي بمركز السنطة.

وتم السيطرة على الحريق بعد ما أتت النيران على محتويات المزرعة بالكامل ونفوق حوالي 5000 طائر، إذ تقدر الخسائر حتي الآن بنحو 500 ألف جنيه، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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