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مصدر يكشف قيمة خسائر مزرعة دواجن التهمتها النيران في الغربية

03:25 ص الخميس 06 مارس 2025

حريق مزرعة دواجن - أرشيفية

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الغربية- مروة شاهين:

أكد مصدر مطلع، أن الخسائر الناتجة عن حريق مزرعة دواجن بقرية تطاي بمركز السنطة بمحافظة الغربية مقدرة بحوالي 500 ألف جنيها، بعد احتراق كافة محتويات المزرعة ونفوق حوالي 5000 طائر.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه تم السيطرة على حريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجاري الآن إجراء عمليات التبريد.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الذي شب داخل مزرعة دواجن ملك شخص يدعي عبد القادر أبو زيد، بمنطقة أبو جلال بقرية تطاي بمركز السنطة.

وأكد أنه تبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق وجود تسريب من أسطوانة غاز كانت تستخدم في التدفئة، إذ أدى إلى اندلاع النيران داخل المزرعة وأتت النيران على محتويات المزرعة بالكامل ونفوق حوالي 5000 طائر.

تم تحرير محضر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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