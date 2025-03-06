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أسطوانة غاز.. مصدر يكشف سبب حريق التهم مزرعة دواجن بالغربية

03:14 ص الخميس 06 مارس 2025

حريق السنطة

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الغربية- مروة شاهين:

كشفت مصادر مطلعة، أنه تم السيطرة على حريق هائل داخل مزرعة دواجن بقرية تطاي بمركز السنطة بمحافظة الغربية صباح اليوم الخميس، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الذي شب داخل مزرعة دواجن ملك شخص يدعي "عبد القادر أبو زيد"، بمنطقة أبو جلال بقرية تطاي بمركز السنطة.

وأشار المصدر أنه تبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق وجود تسريب من أسطوانة غاز كانت تستخدم في التدفئة، كما أدى إلى اندلاع النيران داخل المزرعة وأتت النيران على محتويات المزرعة بالكامل ونفوق حوالي 5000 طائر.

وعلل المصدر انتشار النيران لأن المزرعة مقامة على حوالي 1000 متر مربع وسط الأراضي الزراعية، ولم يشعر الأهالي بالنيران إلا بعد تصاعدها، لافتا إلى أنه تم الانتقال فور البلاغ والسيطرة على النيران قبل امتدادها للأراضي المجاورة.

تم تحرير محضر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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