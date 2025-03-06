نفوق 5000 طائر.. 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مزرعة دواجن بالغربية



الغربيةـ مروة شاهين:

انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، و3 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق هائل داخل مزرعة دواجن بقرية تطاي بمركز السنطة بمحافظة الغربية.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل مزرعة دواجن ملك شخص يدعي "عبد القادر أبو زيد"، بمنطقة أبو جلال بقرية تطاي بمركز السنطة.

وتم السيطرة على الحريق بعد ما أتت النيران على محتويات المزرعة بالكامل، ونفوق حوالي 5000 طائر، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.