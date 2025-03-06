حريق هائل في مزرعة دواجن بمركز السنطة بالغربية

الغربية-مروة شاهين:

نشب حريق هائل داخل مزرعة دواجن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في قرية تطاي بمركز السنطة بمحافظة الغربية.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل مزرعة دواجن بقرية تطاي بمركز السنطة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة وسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتعمل قوات الحماية المدنية محاولات للسيطرة على الحريق قبل امتداده للأراضي المجاوره.