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مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة في بني سويف

01:03 ص الخميس 06 مارس 2025

مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة في بني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمته سيارة مسرعة، في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة بطفل أمام قرية أبوصالح التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "عبدالرحمن.م.ع"، 15 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

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حادث تصادم مصرع طفل صدمته سيارة مستشفى بني سويف التخصصي قرية أبوصالح بني سويف
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