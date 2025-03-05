إصابة شخص بطلق ناري أثناء خروجه من صلاة التراويح في الإسماعيلية

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

أُصيب مواطن بطلق ناري في الوجه والبطن، اليوم الأربعاء، أثناء خروجه من صلاة التراويح أمام مسجد حسب الله بمنطقة الحكر في نطاق حي ثانٍ الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بإصابة المواطن غريب علي أحمد محمد (57 عامًا)، المقيم بمنطقة الحكر، إثر اعتداء بسلاح ناري (فرد خرطوش)، واتهم المصاب شخص وشقيقته ، بالتورط في الواقعة.

ووجّه مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق من البحث الجنائي للتحقيق في الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، ويجري إعداد تقرير طبي حول حالته الصحية.

وكشفت مصادر طبية عن أن حالة المصاب غير مستقرة حتى الآن، حيث أصيب بخرطوش في الوجه والبطن وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.