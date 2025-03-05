تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجلته تعذيبًا بالصعق الكهربائي في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة تباع لقتله نجلته تعذيبًا بالصعق الكهربائي، بدائرة قسم الخصوص في محافظة القليوبية، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر مايو المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ع.ا" 51 عامًا، تباع، مقيم شارع مصطفي العمدة دائرة قسم الخصوص، في القضية رقم 19128 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3936 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ في شهر سبتمبر الماضي بدائرة قسم الخصوص قتل عمداً مع سبق الإصرار نجلته المجني عليها "حنين" حال كونها طفلة لم يتجاوز سنها الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.

وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض أدوات وهي رباط وسلك كهرباء بأن قام بتكبيل يديها وقدمها وقام بصعقها كهربائياً مرتين قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة "سلك كهرباء" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.