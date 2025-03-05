المشدد 15 عامًا لـ8 متهمين بحيازة الأسلحة النارية وترويع المواطنين في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عامًا لـ8 متهمين لحيازتهم أسلحة نارية وأطلقوا منها عدة طلقات وترويع المواطنين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 15106 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2666 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 18 مارس 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز بعضهم وحاز الباقين بالواسطة بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين "فرد خرطوش".

استطرد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا ذخائر "4 طلقات" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام دون أن يكون مرخص لهم بحيازته أو إحرازه، وأطلقوا أعيرة نارية داخل نطاق المدينة على النحو المبين بالتحقيقات.