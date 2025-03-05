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ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 2 كيلو حشيش و12 سلاحًا ناريًا في الأقصر

10:25 م الأربعاء 05 مارس 2025

المتهمين والمضبوطات

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الأقصر -محمد محروس:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أرمنت جنوب غرب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بحوزتهما كمية متنوعة من المواد المخدرة قبل ترويجها، و12 قطعة سلاح ناري، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد طه خاطر، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بقيام كل من "ع. م" 40 عامًا، و"م. ع" 50 عامًا، عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت، بممارسة نشاط إجرامى تخصص في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها، متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت، المتهمين، وأمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الشابو و12 قطعة سلاح نارى عبارة عن "بندقية آلية - بندقية خرطوش - 9 فرد محلى - مسدس - 2 خزينة بندقية آلية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

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ضبط عنصرين إجراميين مباحث مركز شرطة أرمنت سلاح ناري مواد مخدرة
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