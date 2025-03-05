بسبب المصروف.. القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

استيقظ الأهالي بقرية صفيطة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، خامس أيام شهر رمضان المبارك، على صراخ واستغاثات بسبب نشوب حريق في مسكن أحد الأهالي المكون من خمسة طوابق، ليتفاجأوا على خبر صادم وهو مقتل زوجة شابة على يد زوجها.

هرع الجيران إلى المنزل محل الحريق وتدافعوا في محاولة منهم لإطفاء النيران المشتعلة في شقة بالطابق الرابع، في ذات الوقت كان طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وهو أحد أفراد الأسرة المنكوبة التي اشتعل بداخل منزلهم الحريق، تسرب من بين أوساط الجيران متجهًا إلى جدته ليخبرها بأمر جلل حدث في منزلهم.

ضربات قلب الطفل كانت أعلى من صوت ذهوله فأثناء ركضه ظلت عيناه معلقة على يده الملطخة بالدماء، وعندما وصل بيت جدته أبلغها أن والده "أيمن.ف.م" نجار موبيليا، 37 عامًا، تشاجر مع والدته "رحمة.م.ع" 28 عامًا، وأبرحها ضربا للحد الذي جعلها تنزف دمًا ونهر الطفل وأجبره على الخروج من المنزل، حسبما أخبر جدته التي اصطحبته وعادت إلى منزل أبويه الذي يبعد عن منزلها قليلًا.

وعندما وصلت الأم إلى منزل ابنتها وجدت تجمعًا كبيرًا من الأهالي والجيران، هرعت إلى حيث شقتها تطرق بابها علها تجيبها، لكن باء الطرق بالفشل ولم تجبها، فكسرت الأم الباب واقتحمت الشقة وظلت تنادي على ابنتها دون رد، ثم دخلت تبحث عنها في أركان المسكن لتتفاجأ بحريق مشتعل في غرفة النوم ودخان يملأ الأركان، تتبعته ودخلت تبحث عنها لتجدها مسجاة دون حراك أسفل السرير.

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية صفيطة التابعة لمركز شرطة الزقازيق بنشوب حريق في مسكن مكون من 5 طوابق، وبالانتقال والفحص تبين مصرع زوجة شابة، بجسدها 4 طعنات إحداهم واحدة في الجمجمة، وتشير الإصابة إلى شبهة جنائية.

تم التحفظ على جثمان الزوجة في مشرحة مستشفى الأحرار العام تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت فريقًا من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة وإنهاء تصاريح الدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأفاد شهود عيان أن مشاجرة نشبت بين الزوجين بسبب خلافات مالية صباح اليوم على إثر خلافات بينهما حول المصروف والإنفاق "خلافات مالية" أدت إلى مشاجرة تطورت إلى ضرب الزوج الذي قدم إلى مصر في إجازة من عمله بدولة الإمارات حيث يعمل نجارا ولديهما طفلين في عمر الزهور.

من جانبهم، يكثف رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق جهودهم لضبط الزوج الهارب، والذي كان قد أضرم النيران في محاولة منه لإخفاء جريمته وإحراق جثة زوجته بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها جراء تلقيها عدة طعنات، لكن النيران لم تتمكن من الزوجة.