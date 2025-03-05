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اشتعال النيران في معرض أجهزة كهربائية بالمحلة الكبرى

09:28 م الأربعاء 05 مارس 2025

اشتعال النيران في معرض أجهزة كهربائية

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الغربية ـ مروة شاهين:

نشب حريق في معرض أجهزة كهربائية شهير، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة العباسي في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنشوب حريق في معرض أجهزة كهربائية شهير بالمحلة الكبرى.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارة إطفاء إلى مكان البلاغ وجاري محاولات السيطرة على النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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معرض أجهزة كهربائية حريق في معرض أجهزة كهربائية محافظة الغربية منطقة العباسي بمدينة المحلة
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