الحسيني يكشف علاقته بـ الماسونية.. ويوضح من يدير العالم

وكالات

نفى الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، انتمائه إلى الماسونية، وذلك ردًا على سؤال طرحه عليه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر.

وفي مقابلة عبر برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية" مع المديفر، رد الحسيني على سؤال "من يدير العالم؟"، قائلًا: "أحرار العالم.. وهم من يريدون السلام في العالم.. تعرف في سيماهم".

وأضاف الحسيني: "المتابع يعرف من هم أحرار العالم ومن هم بناؤون العالم ويعرف من هم الذين يريدون السلام في العالم"، وتابع: "هناك إدارة للحرب في العالم وهناك إدارة السلم".

وعند سؤاله عمن هم "إدارة السلم"، قال الحسيني: "إدارة السلم معروفة من هي وإدارة الحرب هم صناع الأسلحة وتجار الأسلحة ومعروف من لديه أطماع"، وسأل المديفر معقبًا: "الماسونية مثلًا؟"، ليجيب رجل الدين الشيعي اللبناني قائلًا: "لا أتكلم أنا بهذا..أنت استخرج".

وسأل الإعلامي السعودي بشكل مباشر الحسيني عن علاقته بالماسونية، قائلًا: "هل أنت عضو في الماسونية مثلا؟"، ليجيب الضيف قائلًا: "لا لا أبدًا.. أبدًا"، حسب قوله.

كما نفى الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي سعيه لأن يكون خليفة للأمين العام لحزب الله اللبناني الراحل حسن نصرالله.

وأجاب الحسيني قائلًا: "ليس بهذا المعنى... حسن نصرالله كان جزءا لا يتجزأ من مشروع إيران في المنطقة.. أنا لبناني أصيل في المنطقة.. أنا عربي أصيل في المنطقة.. نحن أصلاء في المنطقة"، حسب قوله.