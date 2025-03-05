الشرقية -ياسمين عزت:

شنت إدارة مرور الشرقية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لرصد سائقي التوكتوك وضبط المخالفين لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق.

جرى اتخاذ اللازم حيال سائقي التوكتوك وتحفظت الحملة على عدد من التكاتك بشوارع المدينة بإجمالي 18 توكتوك مخالف، وشدد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين وإعادة الانضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على ضرورة التزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.