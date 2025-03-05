السيطرة على حريق في مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان

الشرقية -ياسمين عزت:

دفعت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية منذ قليل بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق نشب في مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، فيما تمكنت القوات من إخماد النيران.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بنشوب حريق في مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وتحرر المحضر رقم 1471583 قسم أول العاشر من رمضان.

انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.