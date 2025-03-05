عذبا وسرقا بالإكراه.. المشدد 7 سنوات لعامل ووالدته في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ربة منزل وابنها، بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بسرقة جاريهما بالإكراه واحتجازهما وتعذيبهما.

بداية القضية رقم 7014 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد سرقة زوجين بالإكراه.

كشفت التحقيقات استغلال المتهمين "م.م.ا" ربة منزل، وابنها "أ.م.م"، عامل، كبر سن وضعف زوجين، من جيرانهم بالعقار، وقاما باحتجازهما داخل الشقة سكنهما وتعديا عليهما بالضرب بعصا لبث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما.

ووفقًا لأوراق القضية، استوليا المتهم ووالدته على أموال المجني عليهما كرهًا عنهما، وفرا هاربين.

ألقي القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.